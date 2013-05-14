2443 شخصاً يحملون شهادات صحية "مُزَوَّرة"

وسط المخاوف التي بدأ يثيرها فيروس "كورونا" حول العالم عامة، وفي السعودية خاصة، يبدو أن المملكة تتجه لتشديد الرقابة في المواضيع الصحية. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الحياة" أن هيئة التخصصات السعودية سجّلت أكبر قاعدة للقائمة السوداء بأسماء حملة الشهادات الصحية المزوّرة، إذ تجاوز عددهم 2443 مزوِّراً صحياً، يتركز معظمهم في القطاع الخاص بنسبة 96%، و31% بالقطاع الحكومي، في حين أكدت أن 80% من المزوِّرين من جنوب شرقي آسيا، وواحد في المئة منهم سعوديون، و15% من جنسيات عربية.

وسُجلت أكبر قائمة لحملة الشهادات الصحية المزوّرة قي قطاع التمريض بنسبة 56%، ويبلغ عددهم 1383 مُزوِّراً، 43 منهم في القطاع الحكومي، و66% بالقطاع الخاص. وسجل قطاع البصريات نسبة كبيرة من المزوّرين بلغت 100% ممن تم كشفهم، وجميعهم في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة فنيي غرف العمليات الذين يحملون شهادات مزيفة 12%، 88% منهم في القطاع الحكومي.

كما سجلت قطاعات محددة نسب تزوير مرتفعة، مثل قطاع الصيدلة الذي سجل 93% من المزّورين الذين يعملون في القطاع الحكومي، و7% يعلمون في القطاع الخاص، ويبلغ عددهم في القطاعين 372 مزوّراً. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهيئة، عبدالله الزهيان قوله، إن غالبية الشهادات كانت توثّق سابقاً من قسم التوثيق التابع للهيئة، "ولكن مع إلزامية التوثيق للقطاعين الخاص والعام زاد لدينا الطلب والتسجيل، ولجأنا إلى شركة متخصصة، أصبحنا نتعاون معهم في التوثيق".

وأضاف: "منذ أن بدأت الهيئة عملها منذ 20 عاماً، اكتشفت أنه كانت هناك سوق لتزوير الشهادات في المجال الطبي، ولما أصبحت الهيئة هي المعنية بكشف الشهادات، بدأنا نكتشف في السوق مزورين في القطاعين، وبعدها صارت هناك آلية للخضوع للاختبار لتحديد كفاءة الممارس، فأصبحنا نكتشف قبل بدء الممارس العمل تزوير الشهادة". وقال: "الآن اختلف الوضع، لأن أي ممارس لا يدخل المملكة إلا بعد فحص شهادته".