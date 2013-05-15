في سابقة غير معهودة.. حفل زفاف صباحي بالسعودية

قررت إحدى الأسر بمنطقة الجبيل في السعودية إقامة حفل زفاف ابنتها في الفترة الصباحية الساعة العاشرة تنتهي بوجبة الغداء، في سابقة غير معهودة لدى المجتمع السعودي، وذلك لتجنب العديد من المشكلات التي تصاحب حفلات الزفاف المسائية، وأهمها السهر لمنتصف الليل، خاصة الجانب النسائي، وكذلك ندرة توافر صالات الأفراح المرغوبة مع ارتفاع تكلفتها، وغيرها من المشكلات المادية والنفسية، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال والد الفتاة إبراهيم الصالح: لقد عقدنا العزم بالاتفاق مع أهل العريس على إقامة حفل الزفاف صباحاً، حيث ضمنا توافر صالة العرس بسهولة وبتكلفة منخفضة، إلا أننا نخشى عدم ضمان حضور كافة المدعوين لعدم اعتيادهم حضور عرس في الصباح.

وتحدث عن أهمية تغيير بعض العادات والتقاليد الخاصة بالأعراس، حيث إن العرس الصباحي سوف يريحهم من هموم العرس المسائي الذي لا ينتهي إلا وجه الفجر وما يسببه من إرهاق للأسر، خاصة النساء اللاتي اعتدن حضور حفلات العرس منتصف الليل الساعة الثانية عشرة والبقاء حتى الفجر تاركات أطفالهن في رعاية غيرهن من الخدم.

وحول مدى توقعات إقبال المجتمع على العرس الصباحي، قالت والدة الفتاة: إن الكثير من الأقارب والمعارف الذين أخبرناهم بقرارنا بدأوا بالتفكير والتخطيط لإقامة حفلات زواج صباحية، منتظرين ما تألو إليه نتائج تجربتنا التي أتوقع أن تكلل بالنجاح والتوفيق.