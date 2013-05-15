إجازة معلمي ومعلمات رياض الأطفال والابتدائية تبدأ مبكرا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيتي، أن وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، وجه باعتماد بدء إجازة معلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية والهيئة الإدارية فيها، اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء 26/7/1434هـ بدلاً من 17/8/1434هـ.

وأشار الدخيني إلى أن هذا الإجراء سيكون استثنائياً لهذا العام وإلى حين استكمال التقويم الدراسي وما يرتبط به من تنظيمات وبرامج تربوية متصلة بالمعلم والمعلمة والطالب والطالبة تحقق الإفادة من الأسابيع التي تلي انتهاء أسابيع الدراسة المقررة، إضافة إلى ما يتعلق بتنظيم إجازات العاملين في مدارس التعليم العام من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وأضاف "على المدارس الابتدائية المشمولة بهذا التوجيه أن تستثمر الأسابيع الثلاثة القادمة بتفعيل الفصول العلاجية والإثرائية وفق ما تم إقراره في خطة الدراسة، وتهيئة الجداول الدراسية للعام القادم، وتقسيم المهام بين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية فيما يتعلق ببداية العام الدراسي القادم، والأخذ في الاعتبار المعلمين والمعلمات المشمولين بالتعيين الجديد والنقل من المدارس أو إليها، والطلاب والطالبات المستجدين المتوقع دخولهم المدرسة في العام الدراسي القادم".

وأكد الدخيني أن مدارس التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون إجازتهم وفق القرار الخاص بتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية السابق، أي نهاية دوام يوم الأربعاء 17/8/1434هـ، بعد إنهاء أعمال اختبارات الدور الثاني وتسليم نتائج الطلاب والطالبات واستكمال ما يتعلق بذلك.