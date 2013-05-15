الاستثمار في المجال الصحي

لا أدري أين يقع ترتيب المملكة عالمياً في مجال الاستثمار الصحي، ولكنني أعتقد أننا أقل البلدان في هذا المجال، والمشكلة أننا لا نفتقر إلى الأموال، ولا إلى الدعم الحكومي السخي على المستثمرين فيه، وإذا كنّا نعاني نقصاً في عدد المستشفيات الحكومية، فإننا نعاني أيضا من قلة عدد المستشفيات الخاصة، ليس داخل المدن الكبيرة وحدها، وإنما في المناطق، وخاصة النائية منها.

ونلاحظ مثلا أنّ أهالي المناطق الشمالية يلجأون إلى مستشفيات الأردن، والبعض في منطقة الحجاز يذهبون إلى مصر رغم أن الخدمات الطبية فيها ليست في نفس مستوى مستشفياتنا الخاصة، وطبعاً هناك الميسورون الذين يذهبون إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ونحن لا نعاني فحسب من نقص عدد المستشفيات الخاصة، بل أيضا من مستوى الخدمات التي تقدمها وافتقارها إلى بعض التخصصات التي لا توجد إلا في المستشفيات التخصصية، وهذه دخولها دونه خرط القتاد، وستزداد هذه المشكلة بعد تعميم التأمين الطبي.

ولهذا سعدت بالخبر الذي نشر عن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء شركة(صحة) ومع الأسف لا أعرف تفاصيل تكوين هذه الشركة، على أنّ وزير الصحة صرح بأنّ وزارته ستصدر لائحتها التنفيذية بالتعاون مع وزارة المالية، على أنّي آمل أن تكون شركة ذات رأس مال ضخم يمكنها من إنشاء مستشفيات ذات مستوى عالمي وخاصة في المناطق، وأن تتمكن من خدمة كافة الذين لديهم تأمين طبي، وبغير ذلك لن ينجح هذا التأمين.

* نقلا عن "الرياض" السعودية