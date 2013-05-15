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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الاستثمار في المجال الصحي

لا أدري أين يقع ترتيب المملكة عالمياً في مجال الاستثمار الصحي، ولكنني أعتقد أننا أقل البلدان في هذا المجال، والمشكلة أننا لا نفتقر إلى الأموال، ولا إلى الدعم الحكومي السخي على المستثمرين فيه، وإذا كنّا نعاني نقصاً في عدد المستشفيات الحكومية، فإننا نعاني أيضا من قلة عدد المستشفيات الخاصة، ليس داخل المدن الكبيرة وحدها، وإنما في المناطق، وخاصة النائية منها.

ونلاحظ مثلا أنّ أهالي المناطق الشمالية يلجأون إلى مستشفيات الأردن، والبعض في منطقة الحجاز يذهبون إلى مصر رغم أن الخدمات الطبية فيها ليست في نفس مستوى مستشفياتنا الخاصة، وطبعاً هناك الميسورون الذين يذهبون إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ونحن لا نعاني فحسب من نقص عدد المستشفيات الخاصة، بل أيضا من مستوى الخدمات التي تقدمها وافتقارها إلى بعض التخصصات التي لا توجد إلا في المستشفيات التخصصية، وهذه دخولها دونه خرط القتاد، وستزداد هذه المشكلة بعد تعميم التأمين الطبي.

ولهذا سعدت بالخبر الذي نشر عن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء شركة(صحة) ومع الأسف لا أعرف تفاصيل تكوين هذه الشركة، على أنّ وزير الصحة صرح بأنّ وزارته ستصدر لائحتها التنفيذية بالتعاون مع وزارة المالية، على أنّي آمل أن تكون شركة ذات رأس مال ضخم يمكنها من إنشاء مستشفيات ذات مستوى عالمي وخاصة في المناطق، وأن تتمكن من خدمة كافة الذين لديهم تأمين طبي، وبغير ذلك لن ينجح هذا التأمين.

* نقلا عن "الرياض" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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