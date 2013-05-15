السعودية تقدم ألف بيت متنقل للاجئين السوريين في الأردن

المصدر: عمان- أ ف ب

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن السلطات السعودية شرعت في توزيع ألف بيت متنقل على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الذي يقع شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية ويؤوي أكثر من 150 ألف شخص.

ونقلت الوكالة عن سعد مهنا السويد المسؤول في الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين في الأردن قوله إن "السعودية ستؤمن لمخيم الزعتري ألف كرفان جديد (بيت متنقل) حيث بدأنا منذ ساعات الفجر بإنزال الكرفانات"، مشيراً إلى أنه "سيتم تأمين المخيم بـ500 كرفان اليوم واستبدال الخيام بها".

ووفق السويد فإن "الحملة أمنت المخيم بأربعة آلاف كرفان وبكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون ريال»، مشيراً إلى أن «عملية نقل اللاجئين من الخيام إلى الكرفانات تتم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأوضح أن "الحملة تسعى، وبتوجيهات ملكية سامية، إلى تحقيق سكن ملائم ومريح للأسر السورية في هذا المخيم الذي يتعرض طوال شهور السنة إلى تقلبات مناخية".

وقدر السويد "الجهود الإغاثية التي بذلتها الحملة تجاه اللاجئين السوريين في الأردن خلال الشهور العشرة السابقة بـ300 مليون ريال سعودي، ما بين مساعدات إيوائية وغذائية وإغاثية".

ويؤكد الأردن أنه استقبل أكثر من 500 ألف لاجئ سوري منذ بداية النزاع في آذار (مارس) 2011. وتتوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن يرتفع عددهم إلى مليون ومئتي ألف مع نهاية عام 2013.

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في روما الخميس "حالياً يشكل اللاجئون السوريون 10 في المئة من سكاننا لكن، بالوتيرة الحالية سيرتفع الرقم إلى ما بين 20 و25 في المئة في نهاية العام وحوالى 40 في المئة بحلول منتصف 2014".