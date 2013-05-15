مناورات جوية سعودية بمشاركة قوات تركية وباكستانية

تنفذ القوات الجوية الملكية السعودية بالتعاون مع القوات الجوية التركية والقوات الجوية الباكستانية، تمرين "صقور السلام 1" بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي في محافظة الطائف، في الفترة بين السادس من مايو/أيار وحتى الـ24 من الشهر نفسه.

ويهدف التمرين إلى تعميق أواصر التعاون والعمل المشترك بين قوات الدول المشاركة، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية وإثراء الخبرات القيادية القتالية وصقلها وتطويرها، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك، لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية.