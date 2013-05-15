المرأة الأكثر طلباً للفتوى في موقع "رئاسة الإفتاء"

سجلت المرأة في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الإلكتروني، أكبر طلب للفتوى على حسب الفتاوى الأكثر مشاهدة في الموقع، حيث تصدرت مواضيعها كثيراً من أقسام الموقع، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وفي الفتاوى الأكثر تصفحاً في الموقع، احتلت الفتاوى النسائية الغالبية بمجموع أربع فتاوى من أصل 10، فيما تعتبر الفتوى المعنونة بـ"أجريت لفتاة عملية جراحية فهل يلزم على أهلها إذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه" من الفتاوى الأكثر قراءة.

وقال عضو اللجنة العلمية في الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، الدكتور عدنان باحارث، أن المرأة بطبيعتها لديها اهتمامات علمية وفقهية كالرجال، وأن ضيق سبل الوصول إلى المعلومة للمرأة جعل منها أكثر تردداً على المواقع الفقهية للعلماء الراسخين في العلم، كموقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مشيراً إلى أنهن عكس الرجل الذي يستطيع حضور الحلقات العلمية.

وأرجع باحارث قلة الطرق والأدوات المتاحة في جانب الاستفتاء الشرعي للمرأة إلى خصوصية المرأة في كثير من الأحكام الفقهية، مضيفاً "ليست لدينا خصوصية لكبار السن وفئة الشباب، ولكن توجد خصوصية بالنسبة للمرأة، وهذا اهتمام وليس احتقاراً لها، ووضعت لها قوانين وأحكام ربانية تخصها دون غيرها من الفئات"، مؤكداً أهمية إقبال المرأة على الفتوى في المواقع الدينية.

وخصــص الموقع الإلكتروني في قائمته الرئيسة باباً يتعلق بفتاوى المرأة، ويتشعب من باب (فتاوى المرأة) في الموقع الإلكــتروني سبعة أبواب تنظيمية للمواضيع المتعلقة بالمرأة.