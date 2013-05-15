حملات صحية مفاجئة على المطاعم في الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة رقابية مكثفة على المطاعم والبوفيهات والباعة الجائلين غير السعوديين في كافة أحياء العاصمة السعودية، بهدف تشديد الرقابة الصحية الآمنة على تلك الأماكن وللتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لسكان العاصمة.

وتأتي هذه الحملة وفق صحيفة "الرياض" السعودية"، للتأكيد على حرص أمانة المنطقة على راحة وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولمعرفة ما يقدم لهم من أطعمة ولتعزيز دور الأمانة في حمايتهم في هذا الجانب وفق توجيهات أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، وزيادة التوعية لدى العاملين في هذه المنشآت.

وتهدف الحملة لمنع المخالفات الصحية في تلك المحلات من أجل توفير بيئة صحية ملائمة للمواطن والمقيم في مدينة الرياض، وإشعار أصحاب المطاعم بالمراقبة الدائمة، والتقيد التام بالنظافة العامة وبسلامة الأغذية التي تقدم لسكان العاصمة.

وشملت الحملة الرقابية جميع أنحاء مدينة الرياض، والتي ستستمر لمدة 4 أيام بدءاً من عصر الاثنين وستنتهي يوم الخميس، وتشارك فيها جميع البلديات الفرعية وإدارات الأمانة المعنية الأخرى مع الاستعانة بالجهات الداعمة للأمانة، مثل الإمارة والشرطة والدفاع المدني.

إغلاق 52 محلاً مخالفاً

وأسفرت الحملة الواسعه التي قادتها أمانة الرياض عن إغلاق 52 محلاً متنوعاً في عدد من الأحياء لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتي تنوعت ما بين ضبط لحوم مجهولة المصدر وسوء النظافة العامة، وانتهاء سريان تاريخ الشهادات الصحية وعمالة بدون شهادات صحية، وتكديس المواد الغذائية بطرق غير صحية، إضافة إلى طرق حفظ اللحوم داخل الثلاجات بطريقة غير صحية وآمنة، ووجود سكن عمال متصل بصالة التحضير وسوء زيوت القلي غير الصالحة للاستخدام، وكذلك وجود فئران وحشرات داخل تلك المحلات مع وجود خضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم نظافة الأواني المستخدمة أثناء الطهي.

كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الموجودات في المطاعم المخالفة التي أغلقت والتي تم إشعارها ومصادرة بضائعهم، إضافة إلى مصادرة بضائع الباعة الجائلين غير السعوديين واحتجاز بعض السيارات.