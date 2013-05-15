قال الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إنهم لا يَعِدونَ المواطنين بعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم صيف هذا العام، حيث لا يوجد منظومة كهرباء على الأرض لا يوجد بها انقطاعات، وأنهم في شركة الكهرباء يتعاملون مع آلات غاية في التعقيد، لكن الجهات المسؤولة عن الكهرباء في المملكة تبذل قصارى جهدها لعمل الممكن والمستحيل لتفادي انقطاع الكهرباء.

وأضاف في تصريح لـ «الرياض» بأنهم استعدوا بشكل جيد لمقابلة زيادة الأحمال في فترة الصيف وقد أضافت قدرات توليد تجاوزت 3000 ميجا وات، وكذلك تعيين شبكات النقل والتوزيع التي من المأمول أن توفر الطلب على الأحمال بموثوقية عالية.

اللهجة في هذا التصريح 220 فولتاً. إنها تختلف عن لهجات السنوات الماضية، والتي كانت تحمل نبرة التقصير والاعتراف بالأخطاء. أما اليوم، فإن الرئيس لن يَعِدنا بشيء، ولن يفسر لنا انقطاع التيار الكهربائي عن شرق الرياض، يوم السبت الماضي، ونحن لا نزال في الطراوة!

أنا أتبع سياسة والدي، الذي توفي منذ زمن طويل، قبل زيادات الأحمال. كان رحمه الله، عدو اللمبات، لا يمر على لمبة لا يستخدمها أحد، إلا وأطفأها. لا ينام إلا وقد أطفأ كل أنوار وأجهزة البيت، وكأن بينه وبين استهلاك الكهرباء عداوة.

كلنا ذلك الرجل يا دكتور صالح، ومع ذلك فواتيرنا الشهرية من فئة الألوف! لا تتخذنا ذريعة الله يجزاك خير، و»حط حيلك» على الذين يسرفون ولا يسددون!



*نقلا عن صحيفة "الجزيرة" السعودية