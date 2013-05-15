اختتام برنامج "اكتشف" في الإحساء.. ومقاربة جديدة للعلوم

اختتمت، الأربعاء، في محافظة الأحساء فعاليات برنامج "اكتشف"، وهو أحد مبادرات شركة "أرامكو" السعودية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث زار البرنامج خمس مدن وهي حائل، وجدة، وينبع، وجازان، والأحساء.

ويهدف هذا التدريب، الذي تم تحت إشراف أساتذة سعوديين أنجزوا دورات تدريبية مكثّفة في الولايات المتحدة، إلى تقريب الطلاب والطالبات من مبادئ العلوم وتحويلها من علوم نظرية معقّدة إلى تطبيقات عملية ممتعة ومثيرة للانتباه، وذلك لزرع موهبة الاكتشاف وحب الاطلاع في نفوسهم.

تدريب 1000 معلم و2000 طالب

وقام البرنامج، على تدريب 1000 معلم ومعلمة في مجالي العلوم والرياضيات، ودرب هؤلاء بدورهم 2000 طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة، وذلك على مدى أسبوعين في كل مدينة شاركت في الفعالية.

وصمم برنامج "اكتشف العلمي" ليكون تجربة تعليمية فريدة للمعلمين والطلاب في ملتقى علمي، حيث تم تطوير محتوى البرنامج في أعرق المراكز العالمية المختصة بالتعليم بأسلوب حديث ومشوق.

واحتضنت الأحساء حفل ختام هذه الفعالية العلمية، برعاية من الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، أمير محافظة الأحساء، وحضور نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب الرئيس للشؤون الحكومية بأرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحي القحطاني، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الأستاذ فؤاد بن فهد الذرمان.

الطلاب يرون العلوم بعين جديدة

وفي حائل، حيث تم تدشين البرنامج في مرحلته الأولى، في فبراير/شباط 2013، أشادت الطالبات المشاركات بـ"اكتشف"، الذي استطاع أن يحقق معادلة صعبة بتقريب مادتي العلوم والرياضيات الصعبتين إلى الطلاب.

فقالت نورة عبيد الشمري، إن البرنامج، وعلى الأخص ورشة "قادة المستقبل" التي تضمنها، غير من شخصيتها الكثير، مضيفةً: "ثقتي زادت في نفسي، لم أعد أخجل كما كنت في السابق". وأكدت على هذا الكلام والدة الفتاة فقالت: "إن أجمل ما رأيته في حياتي، حينما جاءت لي ابنتي بلوحة كبيرة وقد سجلت عليها أحلامها في المستقبل. لم أكن أدرك جيداً الأفكار التي تلح على ابنتي".

أما في جدّة، حيث انطلق البرنامج فيها خلال شهر مارس/آذار، فقالت الطالبة ريم عبدالله العتيبي إنها كانت محظوظة لاختيارها للمشاركة في مسار "اكتشف الرياضيات"، ووجدت في ورشة العمل لفك الشفرة الكثير من المعلومات التي كانت غائبة عنها.

المعلمون يستفيدون من "اكتشف"

وبدوره أشاد عبدالإله محمد الغامدي، وهو معلم الأحياء في جدة، بالبرنامج قائلاً: "إنه يحث المتعلم على البحث عن المعلومة والممارسة العملية".

وفي ينبع حيث كانت المحطة الثالثة للبرنامج، أشار المشرف التربوي أحمد حمد الصيدلاني، إلى أن "البرنامج فتح لي آفاقاً جديدة من نافذة البحث العلمي، وذلك في كيفية سبر أغوار عدد من الظواهر، التي نتعرض لها في الحياة اليومية، وكيف يمكن الاستفادة منها".

أما معلّم الأحياء أسامة غازي مرغلاني، فقيم التجربة بالناجحة "بكل المقاييس"، شارحاً أنه بات "مدركاً لكيفية ربط المنهج الدراسي بالحياة، وإثارة فضول وتساؤلات الطلاب".

كما كشف المعلم عبدالله عبدالكريم أن البرنامج لخص له كيفية تغيير أساليب التعليم والبحث المستمر عن المادة العلمية وطريقة الطرح لها.