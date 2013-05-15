59 % نسبة السعودة في قطاع التمريض بمستشفيات جدة

كشفت مديرة التمريض بالشؤون الصحية في جدة إيمان بادخن أن نسبة السعودة في التمريض بالمستشفيات التابعة للإدارة هذا الشهر وصلت إلى 59%، منهم 1065 ممرضاً، و2168 ممرضة من مجموع 5539 ممرضاً وممرضة، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

وقال مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود، أمس، إن الإدارة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 100%، مشيراً إلى أن الكادر التمريضي السعودي يؤدي عمله بكفاءة عالية ويتميز عن غيره بمعرفته بكيفية التعامل مع المرضى من خلال اللغة والثقافة المشتركة، وهو ما يسهّل عملية التواصل بينهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المعرض الذي أقامته إدارة التمريض، ممثلة في قسم التطوير والبحوث بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات يوم التمريض العالمي بقاعة المؤتمرات بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

وجدد باداود ثقة إدارته بالتمريض السعودي، مؤكداً أن أفراده تلقوا كثيراً من الدورات التدريبية والتطويرية ما أسهم في إكسابهم الخبرات المعرفية من الناحيتين العلمية والعملية.