تكاد المقاهي في مدننا الرئيسة تعتمد على الطلبات الخارجية. وأخذنا من الغرب عبارة Take away وحولناها إلى "سفري" تماشياً مع حياة الترحال البدوية. لسنا مسافرين.. لكنها سرعة إيقاع الحياة. ولو لاحظتم لوجدتم انعدام أباريق الشاي التى كانت المجموعة تحددها من القهوجي (في الحجاز) ب "أبو أربعة".

لا وجود للجلسات التي كانت تضم أهل الحارة، ومن زارهم.

بدل أباريق الشاي جاءت أكواب تتطابق مع حاجة راكبي المركبات.

وفي الماضى كان النداء على القهوجي جزءاً من النتعة، أو الترحيب بالقادم. "هات أثنين بوش"، يعني قدوم زائرين مع توفّر الشاي الكافي. يعني: أحضر فنجالين فارغين.

ويستلزم الأمر وصول النادل (القهوجي) الى المركاز، وهو كرسيان يوضعان على شكل محدد، أحدهما عند رأس الآخر، وفي بعض الحالات تجد الكراسي، المصنوعة محليّا من أعواد القصب، تزيد على الاثنين كي تتسع للشلّة (الفصيح الثلّة).

كانت ميزة تلك المقاهي وزينتها أن طلباتها محددة، الشاي وربما الفول والتميز الحار. ومن هذا جاء نداء النادل (القهوجي) أربعة أسود..!! أي إبريق يتسع لأربعة فناجين من الشاي، وأظن كلمة أسود هي لتمييزه من الشاي الأخضر أو النعناع أو الدارسين.

قهوة كانت تقع شمالي مدينة الرياض، يذهب إليها الناس هربا من الحرّ والبعوض، ويمكن للمرء أن "ينام" فيها بتكلفة سعر إبريق الشاي.. أو يزيد قليلًا. مع خدمة الإيقاظ أو Wake-up Call عند صلاة الفجر، وقبل الاكتواء بشمس صباحات الصيف.

وجدنا توجهاً الآن في فنادق المدن الكبرى ومقاهيها، في بلادنا وفي غيرها على فرض حد أدنى للجلوس في مقاهي الفنادق الكبيرة. أي لا يستطيع المرء أن يشغل مقعداً مجاناً، خصوصاً في أيام الصيف، حيث دأب البعض على الجلوس (في البراد) مجاناً ودون أن تستفيد المنشأة منه شيئاً. وهذا النهج جاءنا - في ظني - من فنادق القاهرة والإمارات، وبعضها ألغى ما يسمى "اللوبي" وأدخله ضمن المقهى ذي الثمن.

وعلمتُ أن بعض المقاهي الراقية في الرياض وجدة تتجه الآن الى الاستفادة من الإشغال بطريقة أو أخرى.

العلاقة الحميمية والعاطفية مع المقهى لم تكن كما كانت عليه، حيث كان "العمدة" يوثّق أوراق الناس من "المركاز".

نقلاً عن "الرياض" السعودية