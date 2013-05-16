أمر ملكي بتعيين وترقية 18 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمراً يقضي بتعيين وترقية 18 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وتعيين 16 ملازماً قاضياً على درجة قاضي (ب).

وأكد الشيخ النصار أن التعيين يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين ودعمه الواضح والملموس لمرفق القضاء في السعودية، مثمناً دعمه للقضاة وزيادة أعدادهم، وأن هذه التعيينات المتوالية جاءت حرصاً منه على تذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعياً منه لخدمة هذه المرافق العدلية التي خصص لها مشروعاً كاملاً، وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أن التعيينات ستسهم في سرعة البت في كافة القضايا لتحقق قضاء عادلاً وناجزاً، وإيصال الحقوق لأصحابها على وجه السرعة.