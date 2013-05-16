إكمال 30% من أعمال الإزالة بمشروع توسعة المسجد النبوي

شملت الإزالات التي تنفذ حالياً لصالح توسعة الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف سوق الأنصار و6 فنادق كبيرة، وستدخل مساحة العقارات التي تمت إزالتها في محيط المسجد النبوي، بينما تكون مساحة العقارات المتبقية من الجهة الشرقية هي الساحات الجديدة للمسجد، حسبما نقلت جريدة "عكاظ".

وأشار تقرير لهيئة تطوير المدينة المنورة إلى أن عدد العقارات المتوقع إزالتها لصالح المشروع من الجهتين الشرقية والغربية يبلغ نحو 100 عقار، فيما يبلغ إجمالي التعويض عن مساحة تقدر بنحو 12.5 هكتار نحو 25 مليار ريال.

ووصلت نسبة تنفيذ الإزالة إلى 30%، وأنهت الشركة المنفذة إزالة 7 عقارات من مجموع العقارات المقرر إزالتها لصالح المشروع من الجهة الشرقية. ومن المتوقع بدء أعمال الإزالة للعقارات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تتم إزالة عدد آخر منها بعد انقضاء شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع عمليات إنهاء الإجراءات الخاصة بإزالة العقارات الواقعة إلى الجهة الغربية من المسجد، والتي ستتم إزالتها أيضاً بعد الانتهاء من إزالة عقارات الجهة الشرقية.