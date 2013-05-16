ثلاجة مركزية للموتى في جدة بتكلفة 20 مليوناً

انتهى العمل من إنشاء الثلاجة المركزية للموتى في جدة بسعة 400 عين وبتكلفة 20 مليوناً، حسبما قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي باداود، كما ذكرت جريدة "المدينة".

وقال باداود إن مدينة جدة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين، والتي ستسهم في الارتقاء بالمستويات الوقائية والعلاجية في المرافق الصحية بكافة أنواعها، مؤكداً أن صحة جدة مقبلة على نهضة شاملة من حيث الكم والكيف في تقديم خدماتها، من خلال المشروعات الطبية والصحية الجديدة.

وأوضح الدكتور طلال أكرم، مدير إدارة الطب الشرعي، أن المبنى الجديد يستقبل فقط جثث الكوارث، مثل انهيار مبنى أو انهيار ملعب أو غرق سفينة أو سقوط طائرة، وأن مبنى ثلاجة موتى الكوارث الجديد يساعد على سرعة إنهاء إلاجراءات الخاصة، حيث تجتمع في المبنى جميع الإدارات المعنية بالكارثة، مثل الدفاع المدني ووزارة الصحة والأدلة الجنائية وبيت المال والأمانة يعملون على مدار 24 ساعة.

وأشار الدكتور طلال إلى أنه بالنسبة للوفيات الأخرى تتعامل معها وزارة الصحة والجهات الأخرى، وبين أن عام 1433 تم ترحيل 1160جثة إلى خارج المملكة من مختلف الجنسيات، وأعلى الجنسيات التي تم ترحيلها هي الجنسية الباكستانية.

يذكر أن هناك توجيهاً من محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، بألا تبقى الجثة في الثلاجة وقتاً طويلاً.