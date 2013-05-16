كورنيش جدة يحتضن أعداداً خرافية من المتغيبين عن مدارسهم

تحوّل كورنيش جدة الجديد إلى مسرح استعراضي لإبداعات الطلاب المتغيبين عن مدارسهم أو الهاربين بدعوى عدم وجود دراسة، وكذلك غياب المعلمين أنفسهم بنسب ومعدلات خرافية، في حين تبرز هذه الظاهرة هذا العام بشكل ملحوظ بمحافظة جدة، بعد أن كانت ترصد سنوياً بالأسبوع ما قبل الاختبارات أو ما يعرف لدى الطلاب بـ"الأسبوع الميت"، إلا أنها لوحظت هذا العام منذ الأسبوع المنصرم، أي قبل بدء الاختبارات النهائية بثلاثة أسابيع تقريباً في ظل إنهاء المناهج الدراسية مبكراً من قبل المعلمين وترك مسألة الحضور والغياب، بل والانصراف لرغبة الطلاب أنفسهم، حسبما قالت جريدة "المدينة".

وقال المتحدث الرسمي بإدارة تعليم جدة، عبدالمجيد الغامدي، إن وزارة التربية والتعليم بوجه عام تشدد على حضور المعلمين والطلاب على حد سواء قبل الاختبارات وبعد الإجازات دون تهاون، في حين تفرض ضوابط وعقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.

وعن إنهاء المناهج مبكراً وترك الحضور والغياب والانصراف لرغبة الطلاب أنفسهم، ذكر الغامدي أن هناك تعاميم لإدارات المدارس ترسل أولاً بأول بعدم الغياب أو السماح بالغياب لأي طالب. أما إنهاء المناهج فمقررات الوزارة مقسمة تماماً على الأسابيع الدراسية حتى الاختبارات، إلا أن اجتهادات المعلمين تجعلهم يختتمون المناهج مبكراً، ومن ثم ترك أسبوع أو اثنين للتقوية قبل الاختبارات، مما يفتح المجال لغياب بعض الطلاب غير المهتمين وتقليد الطلاب أنفسهم في هذا النهج.