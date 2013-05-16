مشجعات الكبائن

فتح عظيم وإنجاز مبين أننا بدأنا نتحدث في العلن عن المرأة والرياضة، فما بالكم إذا الأمر تجاوز الحديث إلى إمكانية ممارستها لبعض التمارين الرياضية وحضورها مشجعة في الملاعب. احتجنا إلى أكثر من فتوى واستنزفنا جدلا طويلا ومملا حتى تفضلت وزارة التربية والتعليم بالسماح لطالبات المدارس الأهلية فقط بشيء من النشاط الرياضي المشروط والمحكوم بالضوابط الشرعية، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا النشاط الذي تقصده الوزارة، وما هي المحاذير التي تخشاها والطالبات في قلاع مغلقة محصنة لا توجد فيها حتى منافذ الطوارىء، وكيف سيتم توصيف وتحديد نوع الرياضة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وخصوصية مجتمعنا الملائكي. وقد كان مفهوما أن لا تأتي الوزارة على ذكر الرياضة في المدارس الحكومية، لأن ذلك لن يكون ممكنا بأي حال من الأحوال في مبان أكثرها مستأجر، بالكاد تجد الطالبة فيها متسعا لمقعدها. أي أن الظروف أنقذت الوزارة من حرج تعمييم السماح بالرياضة في كل المدارس.



وقبل يومين أشرقت صحفنا ببشرى كبيرة زفها لنا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد مفادها أنه سيتم السماح بدخول العائلات للملاعب « قريبا» ولكن في « كبائن» سيتم إنشاؤها في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومدينة الملك عبدالله الرياضية التي سينتهي العمل فيها عام 2014، إضافة إلى السماح بوجود الإعلاميات والمصورات في مدرجات منفصلة عن مدرجات الإعلاميين. يا له من اختراع تأريخي غير مسبوق يجب أن نحتفل بتسجيل براءته لشعبنا العظيم.



شخصيا، وربما لمحدودية تفكيري، لست قادرا على تخيل كيف سيكون وضع الكبائن، وطريقة تصميمها في الملعب. هل سيكون لها أبواب محكمة الإغلاق يقف عليها حراس يتأكدون من الأوراق التي تثبت شرعية العلاقة بين أفراد العائلة التي ستدخل الكبينة؟ وهل ستوضع ستائر على جوانبها تمنع رؤية النساء، أورؤيتهن للغير؟ وكيف يمكن للعائلة متابعة الكرة عندما يحتدم اللعب في زاوية جانبية من الملعب تتطلب مد الأعناق والالتفات بزاوية حادة؟. إن هذا المنظر عند بث المباريات على الهواء سيكون فريدا من نوعه وفي غاية الإثارة، وقد يجعل قنوات العالم تحرص على نقل مبارياتنا لمشاهدته لأنه لا توجد نسخة شبيهة به في أي ملعب آخر على هذا الكوكب. هنيئا لفتياتنا وسيداتنا بهذا المنجز العظيم في المدارس والملاعب، وإلى الأمام.. إلى الأمام..

نقلاً عن "عكاظ" السعودية