"أمانة الرياض" تغلق 96 مطعماً.. وتشدّد الرقابة الصحية

أغلقت أمانة منطقة الرياض 96 مطعماً وبوفيهاً متنوعاً، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المطابخ، خلال الحملة الرقابية المكثفة التي نفذتها الأمانة منذ الثلاثاء الماضي على المطاعم والبوفيهات والباعة الجائلين غير السعوديين في كافة أحياء العاصمة الرياض وفقاً لصحيفة "الشرق".

وقامت الأمانة بتشديد الرقابة الصحية الآمنة على تلك الأماكن وللتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لسكان العاصمة ولمنع المخالفات الصحية.

وتنوعت أعداد مخالفات الإغلاق من حي إلى آخر، كما تم إيقاف البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع، ومصادرة بضائعهم واحتجاز بعض السيارات وتم إصدار مخالفات مالية عليهم، بالإضافة إلى استكتابهم تعهداً بعدم معاودة مزاولة النشاط وتشويه المنظر العام لشوارع العاصمة.

وتمّت أيضاً مصادرة كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المطاعم المخالفة التي أغلقت والتي تم إشعارها ومصادرة بضائعها.