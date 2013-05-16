6 فرق للدفاع المدني تباشر حريقا نشب في 4 ورش للسيارات

باشرت 6 فرق من آليات الدفاع المدني حريقاً نشب في أربع ورش خاصة للسيارات في مكة المكرمة بحي العمرة بجوار الفحص الدوري, وبحسب شهود عيان فإن الحريق اندلع أولاً من عداد كهرباء في أحد الورش وامتد إلى الورش المجاورة.

وأفاد مصدر لــ "العربية" أن هذه الورش عبارة عن مبنى واحد ومغطى "بالهنجر الحديدي".

وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق بقيادة العميد خلف المطرفي مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وفي حديث لـ"العربية" قال الناطق الإعلامي العقيد علي المنتشري: إن فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق في غضون 30 دقيقة, وإن التحقيقات جارية للوصول إلى معلومات حول أسباب الحريق, مع الإشارة الأولية التي تقول إن الحريق من نوع "عرضي" جراء تماس كهربائي في أحد عدادات الكهرباء في "البنشر" المجاور للورش, الذي لا تتجاوز مساحته 12 في 12 متر.



