أمير الرياض ننتظر جولاتكم المفاجئة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارة سموه وسمو نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز لمحافظة شقراء أن الزيارات الحالية للمحافظات هي زيارات "تعريفية"، وأنه وسمو نائبه سيقومان في المستقبل "بجولات مفاجئة" للاطلاع على مستوى الخدمات في كافة محافظات ومدن منطقة الرياض".



هذا التصريح لسموه أرى أنه التصريح "الأبرز" والأهم خلال كل الزيارات التي قام بها سموه وسمو نائبه للعديد من محافظات المنطقة خلال الأسابيع الماضية فهو تصريح حمل عدة مضامين أولها أنه إجابة لآراء وتساؤلات الكثيرين عن جدوى الزيارات الرسمية للمسؤولين مقارنة بغيرها من الزيارات والجولات في سبيل الوقوف على أوجه القصور.



إن تأكيد سمو أمير منطقة الرياض من خلال هذا التصريح "المختلف" والذي أوضح سموه من خلاله بأن هذه الزيارات والجولات الحالية هي زيارات تعارف وسلام فهو أيضاً تضمن إجابة لتساؤلات معني بها سكان مساحة جغرافية كبيرة من هذا الوطن.. هذا التصريح حمل "طمأنينة " مستقبلية لتطلعات الكثير من المواطنين والسكان عامة بأن سموه وسمو نائبه يدركان بالفعل بأن هذه الجولات "الرسمية" لايمكن أن تقدم لسموه ولسمو نائبه وللمسؤولين الكثير من الحقائق الفعلية عن احتياجات وتطلعات المواطنين في تلك المحافظات.. لاسيما أن برامج مثل هذه الزيارات الرسمية معلومة سلفاً فهي معدة بالتاريخ والوقت والمضمون بوقت مبكر جداً، ما يؤكد أن سموه وسمو نائبه لا يستطيعان إدراك كل السلبيات وأوجه القصور والاحتياجات لكل هذه المحافظات والمراكز التي شملتها زيارات سموه وسمو نائبه.



القصور في الخدمات.. أو وجود السلبيات هو أمر طبيعي ومتوقع في أي مجال وفي أي موقع وفي أي وقت، وفي كل دولة وفي كل مجتمع، ولا عيب في ذلك ولا حرج اطلاقاً والكمال والمثالية في كل شيء ضرب من المستحيل.. لكن مواصلة البحث الجدي عن كل السلبيات.. وتقصي أوجه القصور والأخطاء ومحاسبة المقصر والمتهاون تمثل خطوة رائعة ونهجاً إدارياً وعملياً مثالياً في سبيل الوصول إلى أفضل الخدمات قدر المستطاع، وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه ولاة الأمر حفظهم الله..



وهذا هو المطلب الذي ينشده سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتأدية الأمانة التي عهد بها إليهما خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه المسؤولية.



وما هذه الزيارات إلا بوادر إيجابية تبشر في المستقبل إن شاء الله بآلية عمل مختلفة تتلاءم مع متطلبات وتطلعات وطموحات وأفكار"المجتمع القادم".



والجميع يدرك أن ذلك المجتمع "القادم" هو مجتمع "مختلف" عن كل سابقه.. لذلك فإن ذلك المجتمع باختلافاته القادمة يحتاج أيضا إلى آلية وخطط عمل عاجلة ومختلفة تحمل كل الأهداف التي تواكب تطلعاته المختلفة.



إن الزيارات "المفاجئة" التي وعد سموه بتنفيذها في القريب العاجل من المؤكد أنها تعد أولى وأهم خطوات العمل الفعلي الجاد.. وهي تمثل أسلوبا إداريا مثالياً في العمل وفي أدائه عن بعد من خلال فرض الرقابة الصارمة على الأداء والإنتاج.. والزيارات المفاجئة تمثل أسلوباً رقابياً إدارياً مثالياً يهدف إلى الوقوف على حقيقة الوضع على الطبيعة بعيداً عن كل التقارير الورقية الروتينية التي قد تحمل مواضيع مطولة منها ما هو بعيد عن ذلك الواقع.. لذلك فالقرارات التصحيحية والتطويرية لابد أن تبنى على مصداقية في الرأي المباشر، وفي التقرير القادم من الواقع الميداني.. ومتى ما صدقت التقارير كلما كان لذلك أثر إيجابي كبير على القرارات التصحيحية في كل المجالات !!



أشد على يديْ سمو الأمير وسمو نائبه الكريمين بأن "الزيارات المفاجئة" المتكررة التي وعد بها سموهما هي أسلوب رقابي حضاري ننتظره ونفتقده ونحتاج إليه كثيراً في كل مجالات العمل الرسمي وخاصة الخدمي، فهذا الأسلوب يعد في العرف الإداري أفضل وسيلة لبناء القرارات التصحيحية واكتشاف شخصية المسؤول والموظف المجد والمخلص من غيرهما..



اليوم يترقب ويتأمل كل سكان محافظات منطقة الرياض من سمو أمير المنطقة ومن سمو نائبه أن يبدآ العمل الرقابي المفاجئ، وأن يتخذا كل القرارات الإدارية من خلال نتائج مثل تلك الزيارات والجولات التفتيشية المفاجئة التي وعد بها سموه.

* نقلا عن "الرياض" السعودية