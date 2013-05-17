الرياض.. حملات تفتيش وإغلاق المطاعم يثير سخط أصحابها

أدت الحملة التي قامت بها إدارة صحة البيئة على معظم مطاعم الرياض وكان نتيجتها إغلاق 96 مطعما من المطاعم المعروفة والمتوسطة لمطالبة المستثمرين وأصحاب هذه المنشآت بضرورة تأكد إدارة صحة البيئة من التقارير التي تكتب ويتم إغلاق المطاعم على أساسها خاصة أنها تقوم بتصوير وإبلاغ كافة الجهات الإعلامية بذلك ما يؤدي إلى سوء سمعة المطعم وإغلاقه.

وبيّن المهندس محمد مؤمن اسماعيل مدير إدارة صحة البيئة لـ"العربية نت"، بأن الحملة مجدولة ضمن الحملات التي تقوم بها الإدارة وليس كما أشيع مجرد ظهور إعلامي للجهود التي تقوم بها.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستلحقها حملة أخرى نظراً لعدد المخالفات التي وجدت، موضحاً أن الحملات ستشمل المغاسل ومحلات الحلاقة، وكل ما يتبع أو تشرف علية إدارة صحة البيئة.

المراقب ليس معصوماً من الخطأ

وقال مؤمن إن "مراقب صحة البيئة ليس معصوماً من الخطأ، ومن له اعتراض حتى وإن كان صاحب العمل، فمن الممكن الاتصال على رقم الملاحظات 940، وتقديم اعتراضه، فالمراقب الصحي تم اختياره بعناية فائقة، ليس بعلمه وإنما كذلك بتعامله ودُرب تدريبات مكثفة، وهو معروف باللبس الرسمي الخاص به، فمن اشتراطاتنا للمراقب أن يظهر هويته ويلبس القبعة والروب الخاص به، ولكن العائق الذي نواجهه هو عدم معرفة صاحب العمل وتجاهله للأنظمة التي وضعناها، حيث إن بعض المنشآت تكرر نفس المخالفة عدة مرات وبأوقات متفاوتة".

مغلق لانتهاء صلاحية اللحوم

وتحدث مسؤول لأحد المطاعم الراقية للخدمة السريعة لـ"العربية"، قائلاً "تفاجأنا بدخول موظفي صحة البيئة دون استئذان أو عدم إبراز هوية جهتهم، طلب منا رخصة المطعم وأبلغناه أنها في طور التجديد، ثم قام بتفتيش الثلاجات، ووجدوا لحوما مثلجة، وهو ما نقوم ببيعه للمستهلك فهو مسموح ودخل الى البلاد بشكل نظامي، وموضح به تاريخ الانتهاء، لنتفاجأ في نهاية الأمر بوضع ملصق على الباب، كُتب عليه مغلق لانتهاء صلاحية اللحوم، رغم وجود شهادة التحليل من المعامل المعترف بها بوزارة التجارة".

واستنكر أيضاً أحد السعوديين من أصحاب المنشآت المتوسطة وقال "أنا أقف على مطعمي يوميا، وأحرص على جودة عملي ونظافته من أجل كسب زبون، ويهمني مجيء مفتش صحة البيئة أو البلدية لأن من مهامه الترشيد والتوعية، ولكن ما يقومون به غير عادل، حيث يقومون بزيارة المطعم عند الازدحام، ومن الطبيعي أن تشاهد عدم ترتيب، من أجل تلبية الزبون، وبعدها يقوم المفتش بإعطائك ورقة مراجعة كنوع من التثبيط، وعند المراجعة تكتشف بنزول غرامة لا تقل عن 200 ريال".

كما أبدى عدد من أصحاب المطاعم استياءهم من طريقة تعامل مفتش صحة البيئة أو البلدية، بحيث إنهم لا يناقشون أو يسمعون، ووصفوا ذلك بنوع من الضغط لإغلاق المطاعم، وقال آخرون إن أكثر من 80% مما يكتب في تقاريرهم غير صحيح.