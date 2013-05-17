العمل السعودية: متخلفو الحج والعمرة يستفيدون من التصحيح

أكدت وزارة العمل السعودية أن المتخلفين من الحج والعمرة يستفيدون من حملة تصحيح الأوضاع، مشددة على أن المتسللين لا يستفيدون من تلك الحملة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية، الجمعة 17 مايو/أيار.

وأجابت وزارة العمل من خلال مجموعة من الاستفسارات الافتراضية عن الكثير من الأسئلة التي تهم العمالة الوافدة والمتعلقة بحملة تصحيح الأوضاع، الجاري تنفيذها حالياً لدعم وتحفيز الباحثين عن تصحيح أوضاعهم من العمالة والوافدين وكذلك أصحاب المنشآت.

ونشرت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إجابات لنماذج من الأسئلة المهمة يمكن للعامل وصاحب المنشأة الاستفسار عنها، لافتة إلى أن تلك المعلومات تخدم كل الجنسيات من دون استثناء، للتمتع بمزايا المهلة الملكية الخاصة بتصحيح أوضاع المخالفين دون التعرض للعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات في هذا الشأن.

وكشفت الوزارة أن من أهم الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب التصحيح أن يكون حاملاً لجواز سفر عليه تأشيرة دخول المملكة أو رخصة الإقامة لكي يستفيد من المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع.

وذكرت أن المتسللين إلى المملكة والعمالة التي لا تملك وثائق رسمية توضح الهوية أو صاحب العمل الذي قام بالاستقدام، ليس لهم لدى وزارة العمل أي إجراء تصحيحي، وعليهم مراجعة الجوازات.