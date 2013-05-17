خوجة: اختراق المواقع الحكومية اعتداء على أمن السعودية

اعتبر الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام السعودي اختراق المواقع الحكومية اعتداء على أمن الدولة، وقال لـصحيفة الشرق الأوسط، إن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يخترق المواقع الخاصة أو الحكومية، وإن مرتكبي هذه الاختراقات سيكتشفون عاجلا أم آجلا.

وأضاف "هذه الأفعال لا تجوز خلقا ولا قيما، ونحن لا نقبل هذا تماما، ومن يقوم بهذا العمل سينال عقابا شديدا"، لافتا إلى وجود قانون دولي يحظر هذه الأعمال.

وتابع الدكتور خوجة "نرجو من الشباب الوعي بأن توصيل الرسالة يجب أن يستند إلى أخلاق وقيم"، متسائلا: "كيف نسمح لأنفسنا بالاقتحام، ومن يرغب في توصيل رسالة فالحرية متاحة، وليملك الشجاعة في نشر المطالب بأسلوب صحيح مشروع".

وكشف مصدر مسؤول بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية أمس الجمعة، بأن العديد من المواقع الحكومية الإلكترونية في السعودية تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات إلكترونية منسقه ومتزامنة، ومن بينها موقع بوابة وزارة الداخلية.

وتعرض موقع وزارة الداخلية في حوالي الساعة 4:50 من مساء يوم الأربعاء الماضي لتوقف مؤقت لمدة ساعة تقريباً، بسبب تعرضه لكم هائل من طلبات الخدمة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع، مما تسبب في حجب خدمات الموقع.

وأوضح المصدر في بيان رسمي أن فريق المراقبة بادر بفحص الموقع وتحليل السجلات وتوصل إلى أن موقع الوزارة يتعرض لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية (IPs) ومن دول مختلفة، حيث تم تنفيذ التدابير الفنية اللازمة للتصدي للهجوم وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية في الساعة 5:58 مساءً من نفس اليوم.

وأفاد أن الجهات المختصة بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني باشرت مهامها للتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع تلك الهجمات الإلكترونية التخريبية والتقليل من تأثيرها على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.