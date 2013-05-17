وزير الصحة السعودي: لن نغلق المدارس بسبب "كورونا"

نفى وزير الصحة السعودي، الدكتور عبدالله الربيعة، نية الوزارة إصدار توصية بإغلاق المدارس جراء تسجيل بعض الحالات لفيروس "كورونا" في الأحساء، لافتاً إلى أن جميع الخبراء المحليين والعالميين لا يوصون بذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، الجمعة 17 مايو/أيار.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب زيارة المسؤول السعودي، الخميس، للحالات المصابة بالفيروس، ووقف على آخر ما قدم لهم من خدمات تشخيصية ووقائية في المرافق الصحية بالأحساء.

وأكد الوزير عدم التوصل إلى مصدر الفيروس، محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف الشائعات، وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها بوزارة الصحة.

وحول آخر إحصائيات الإصابات والوفيات، ذكر الربيعة أن الحالات المسجلة إجمالاً على مستوى المملكة، والتي بلغت 30 حالة، توفي منها 15 حالة. وشهدت محافظة الأحساء وحدها تسجيل 21 حالة، توفي منها 9 حالات.

وأكد الوزير أن الوضع مستقر بشكل عام، وأن الحالات في انخفاض، مشيراً إلى إجراء استقصاء وبائي مستمر حول الفيروس.

وأوضح أن فحوص تأكيد المرض لا تتجاوز 6 ساعات، وأن الصحة تؤكد حرصها على اكتساب الخبرة في كشف مثل هذه الفيروسات في جميع المناطق.