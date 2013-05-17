يذبحوننا ونحن أحياء!!

أمانة مدينة الرياض وخلال حملات يومين أغلقت ستة وتسعين مطعماً و«بوفيهاً» لمخالفتها الاشتراطات الصحية وبينها مطاعم خمس نجوم، وأمانة جدة أغلقت ستة عشر مستودعاً للأغذية، وخلال الأسابيع الماضية قامت حملات مطاردة للعمالة السائبة التي امتهنت كل ما هو مخالف للبيئة والصحة وتلويث المدن، وهناك بضائع ليست بمواصفات دولية متخلفة تعبر حدودنا، وقبل سنوات أصدرت هيئة الغذاء والدواء تحذيرات عن مكسرات مسرطنة نشرتها هذه الجريدة، اختفى بعضها، ووضعت لافتات على مبيعات تلك السلع أنها خالية من المواد الخطيرة!!



وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نشرت عن لحوم ودواجن وبيض وأدوية فاسدة، وسلع تخالف منظمات وتقارير الصحة العامة، وهناك تلوث لبعض منتجات المياه المصنعة محلياً، والسلم طويل لا يتسع له هذا الحيّز من الكلمات..



لدينا مئات الجنسيات أغلبيتها الكبيرة أمية، وقادمة من دول متخلفة ليس لها علاقة بالممنوعات والمحرمات مما اضطر دول خليجية أن تضع على قوائم ممنوعاتها، استقدام عمالة آسيوية احترفت الإجرام والمخالفات وغيرها، أي إننا بيئة تستورد ما هو أسوأ من أشخاص وبضائع، دخلوا مطاعمنا وورشنا وروجوا للمخدرات ونشرها، والحصيلة ولادة أمراض مرعبة ومنتشرة بشكل غير عادي تكلف خزينة الدولة والعائلات آلاف المليارات بسبب الجهل والاعتماد على أغذية ومياه وأدوية تسوق لنا وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي..



لابد من كسر هذه الحالات السائبة واعتماد جهات الصحة والرقابة والجمارك والبلديات وكل من له مسؤولية بالصحة العامة، أن يتم التنسيق فيها حتى لا نصبح «براميل» نفايات لتجار الغش التجاري وسلوك من يتعمد إيذاء صحتنا بالأعمال الخطيرة، وأن لا تبقى الجزاءات إغلاق محل لعدة أيام أو غرامات لا تصل إلى حد الأضرار الجسيمة، والمشكلة في دوائر المراقبة والمكافحة أنها تقوم بأعمال تكشف الثقوب السوداء في السوق المحلي، وللنشر والإعلام فقط، ثم تموت هذه العمليات بعد أيام، أي إن الاستمرارية غير موجودة وليست جادة مما جعل ذلك مجرد «فزعة» لعدة أيام وكأن العمل فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وفق القاعدة الفقهية المعروفة!!



نحتاج لجدية حقيقية فالمكتشف من المخالفات بما فيها جرائم توريد وتسويق المخدرات لا يصل حدود ما يعبر من خلال القنوات السرية، ونخشى أننا إذا كنا مستهدفين بحرب قائمة مع المخدرات، فإن الأغذية والأدوية والبضائع الرديئة لا تقل أضراراً عنها..



لا بد من عقوبات وجزاءات تصل إلى حد القتل والإعلان عن مرتكب الجريمة بما في ذلك كل من يزيف عملات أو بضائع أو غيرها، لأن الأمر تجاوز حدوده ونخشى مع السنين أن نعجز عن السيطرة عليه..

*نقلا عن "الرياض" السعودية

