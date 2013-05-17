"هيئة السياحة والآثار": تراث المملكة يشهد نقلة مهمة

شارك الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، اليوم الجمعة كمتحدث رئيس في مؤتمر "الثقافة: مفتاح التنمية المستدامة"، الذي تقيمه منظمة اليونسكو، وتستضيفه الحكومة الصينية، خلال الفترة من 15-17 مايو/أيار 2013، في مدينة هونغزو.

وقال أمام جلسة بعنوان "هل يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن الثقافة"، التي أدارتها المديرة العامة لليونسكو "إيرينا بوكوفا"، وشارك فيها كريم آغا خان، رئيس مؤسسة "آغا خان"، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد السيد فاضل حسن عابد، ونائبة الأمين العام لمؤتمر التجارة والتنمية في هيئة الأمم المتحدة السيدة "بيتكو دراغنوف"، ونائبة وزير التعليم والثقافة للشؤون الثقافية في جمهورية إندونيسيا السيدة "ويندو نوريانتي"، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات التراث والثقافة: إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد يؤكدان على أهمية المحافظة على التراث الوطني واستثماره لصالح المواطن والاقتصاد، وجعله جزءاً أساسياً من التنمية المستقبلية، موضحاً أن التراث الحضاري للمملكة يشهد نقلة مهمة في العناية بالموروث الثقافي، خصوصاً مع التزام الدولة بهذا المسار بوصفه مساراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مهماً وأصيلاً.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين، يقود مساراً تاريخياً للعناية بالتراث الحضاري والتاريخي للمملكة العربية السعودية. وتحدث عن إطلاق مشروع وطني للعناية بالبعد الحضاري للمملكة، والذي يشمل عدداً من العناصر مثل الاستكشاف والترميم والتطوير. وتناول رئيس الهيئة في كلمته بناء القدرات وتقليص الفقر من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل في القطاع الثقافي، وخاصة في التراث الثقافي والحرف اليدوية.

كما تحدث عن تحفيز المشاركة في الحياة الثقافية من خلال مواقع التراث، وجعل التراث تجربة معاشة لكل مواطن، وإتاحة وصول الثقافة إلى الجميع اعتماداً على التنوع الثقافي والتاريخ الوطني. وعرض لتدعيم وتقوية برامج التمويل لدعم المبادرات الثقافية.