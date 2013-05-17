السجن 5 سنوات لشاب طرد أمه إلى الشارع وحبس والده المسن

عاقبت محكمة جدة شاباً عاقاً بالسجن 5 سنوات والجلد 2500 آلاف جلدة، إثر إدانته بالاعتداء على والدته وطردها إلى الشارع، فضلاً عن إساءة معاملة والده المسن والتعدي عليه وإغلاق الباب على والده وتكرار تهديداته بضرب أخواته، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وفي التفاصيل التي تابعتها "عكاظ الأسبوعية"، فقد أسفر تحقيق دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء عن توجيه تهمة عقوق الوالدين إلى الشاب المتهم، فضلاً عن تهمة تعاطيه المسكرات وتكرار الاعتداء على والديه بالضرب والشتم والألفاظ النابية وتهديده لوالده في إحدى المرات برفع السكين وإظهار عورته أمام شقيقاته.

وحرر المدعي العام لائحة اتهام بحق المتهم، مطالباً بالحكم على المدعى عليه بحد المسكر، والحكم بتعزيره لقاء عقوقه لوالديه وتشديد العقوبة عليه، كون ما أقدم عليه يعد فعلاً محرماً ومعاقباً عليه شرعاً.

ومنحت المحكمة الشاب فرصة للرد على الدعوى والاتهامات الموجهة إليه، فصادق على صحة ما ذكره المدعي العام من عقوق الوالدين وتعاطيه المخدرات والمسكرات.

وأشارت شقيقة الشاب العاق في شهادتها أمام المحكمة أن أخاها مغالٍ في العقوق، وأنه سبق أن دخل السجن بسبب تعاطيه المخدرات إلا أنه لم يرتدع، وأضافت أصبحت الأسرة غير آمنة على نفسها بسبب سوء سلوكه، وطالبت بالأمر بعلاجه من الإدمان قبل إطلاقه. وقال الشاب العاق للمحكمة إن ما كان يصدر منه من تجاوزات بحق والديه بسبب تناوله للمسكرات والمخدرات.

وانتهت المحاكمة بإدانة الشاب بالعقوق، وجاء في الحكم أنه بناء على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ودعوى المدعي، ولما ورد في تقرير الطب الشرعي من ثبوت تعاطي المدعى عليه للمسكر والمخدرات حكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه وجلده 2500 جلدة مفرقة على بدنه وعلنا ومجزأة بين كل مرة وأخرى عشرة أيام، إضافة إلى إحالته للجهة المختصة لعلاجه من الإدمان.