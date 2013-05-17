14 طن حشيش و5 ملايين حبة بحوزة 3339 مهرباً إلى السعودية

كشف الناطق الرسمي بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد، محمد بن سعد الغامدي، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 طناً من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من خمسة ملايين حبة مخدرة، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وبين العميد الغامدي أن رجال حرس الحدود قد تمكنوا من القبض على 159952 متسللاً حاولوا دخول الأراضي السعودية بطريق غير مشروع، فيما أحبطت الدوريات محاولة تهريب 5069 قطعة سلاح و125000 من الذخيرة الحية، بالإضافة إلى 119 كيلوغرام من المواد المتفجرة وقبضت على 3339 مهرباً.

وأكد العميد الغامدي أن هذه الإحصائيات تمثل جهود دوريات حرس الحدود خلال الفترة من 1 محرم إلى نهاية شهر جمادى الآخرة 1434 هـ، مهيباً بحرص وزير الداخلية ونائبه وجهود القيادات والأفراد في حرس الحدود.