السعودية.. مدير البريد يوصل فستان عروس لمنزلها بنفسه

كشف مدير عام البريد الممتاز في السعودية، حمد البكر، أنه اضطر لقطع إجازته والسفر بسيارته الخاصة من الرياض إلى حريملاء، الواقعة في شمال غرب العاصمة الرياض، لإيصال طرد بنفسه يحوي فستان زفاف عروس تأخر البريد في إرساله.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر" أنه فوجئ، أمس الجمعة، برسالة له عبر حسابه لفتاة تقول: "السلام عليكم، هل يرضيك أن يفسد البريد السعودي فرحة عروس في ليلة زفافها؟". ليرد البكر :"طبعاً لا"، طالباً تزويده برقم الإرسالية.

وبحث "البكر" عن صحة الموضوع ليجد أن الإرسالية مرسلة من خمسة أيام، وتحوي فستاناً يخص عروساً فرحها مساء اليوم نفسه.

إثر ذلك، تمت عدة مراسلات عبر الحساب، التزم فيها الحمد بأنه حصل على الطرد وأنه سيوصله بنفسه لمكان سكن العروس في حريملاء، خاتماً القصة بقوله: "الحمد لله أوصلنا الفستان أنا وزميلي ناصر الجديع، وباركنا لأهل الزواج. الله يتمم على خير".