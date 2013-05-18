العاهل السعودي يقرر تعيين المعلمات البديلات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات، المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم.

وحول آلية التعيين قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد "إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم بمحضرها الذي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليه أوصت بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم وفقاً لما يلي:

1- تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف، ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات.

2- يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية.

3- يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.

4- من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.