حكايات مضرة بالكبد !

بعد الأغنية العراقية الشهيرة (قلب قلب)، شاهدت في قناة وناسة الفنان ملحم زين يغني: (كبد كبد كبدبد)!.. يبدو أن أغاني هذا الزمان يكتبها الجزارون!.

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في كثير من الأحيان يحمل لك البريد حكايات (تبط)، فقد وصلتني نسخة من قرار صادر عن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والقرار ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتكليف أحد المهندسين بأعمال رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والشق الثاني يقول بتمديد تكليف نفس المهندس ــ بشحمه ولحمه ــ بأعمال نائب رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة!، وبهذه المناسبة العظيمة لدي سؤال يتكون من شقين، الأول: ألا يوجد في هذا البلد سوى هذا الولد؟، والثاني: ماذا إذا غاب الرئيس المكلف.. كيف سينوب عنه نائب الرئيس المكلف؟!.

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أحد مقاولي الباطن أرسل رسالة يدعي فيها أنه سحب معداته من مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة والمدينة، وهو يزعم أن المرحلة الأولى من المشروع يتم تنفيذها بصورة لا توحي على الإطلاق بأن المشروع سوف يصل إلى مرحلته الأخيرة في يوم من الأيام، فالمسألة ــ من وجهة نظره ــ لا تعدو كونها (تنفيع في تنفيع)، وهو يدعو رجال الصحافة لمحاولة استكشاف ما يحدث في هذا المشروع، كي يتأكدوا من أن فكرة ربط المدينتين المقدستين بسكة حديدية تواجه تحديا حقيقيا؛ لأن المكلفين بهذا العمل لا يملكون المعدات وليس لديهم عمال، وهم يوزعون العمل على مقاولي الباطن، وكل شيء (حسب التساهيل)!، ونتمنى من زملائنا في الميدان أن (يبحبشوا) في خفايا هذا المشروع، كي لا يتحول في يوم ما إلى مجرد حبر على ورق؛ مثله مثل الكثير من المشاريع الطموحة والعملاقة التي كانت طموحا وما زالت طموحا.. ترى ما حجم كبد الفيل؟ وهل لديه كبد أصلا؟.

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الجيل القادم من الأغاني سوف يكون عن الكلى والأمعاء والبنكرياس، حيث يغني المطرب: (آه يا قاسي.. مهما يحصل.. تبقى أنته بنكرياسي)!.

نقلاً عن "صحيفة عكاظ".