دوريات أمن الرياض تضبط سيارة محملة بالأسلحة والمخدرات

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بشخصين يستقلان سيارة من نوع سوناتا، يحملان كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والمبالغ المالية واستكر يحمل لقب حربوش. بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وجاءت عملية القبض على الملقب بحربوش ومرافقه عقب أن اشتبهت دوريات الأمن بالرياض وهي تقوم بعملها الميداني بسيارة من نوع سوناتا بيضاء اللون بدون لوحة أمامية مع تغطية جزء من اللوحة الخلفية يستقلها شخصان؛ وعند محاولة إيقاف السيارة رفض السائق الوقوف، وتم اللحاق بها ومتابعتها حتى تم إيقافها بالقوة بعد صدمها.

وعندها قام الشخصان بالفرار على الأقدام، تمت محاصرتهما والقبض عليهما، وبالرجوع لموقع السيارة وتفتيشها عُثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخيرة الحية إضافة على كمية كبيرة من الممنوعات كالحشيش والحبوب المخدرة ووجد بداخل السيارة عدد 2 صندوق محاسبة تابعين لمحلات تجارية، وعند التحقق من هوية السيارة اتضح أن اللوحتين المركبتين على السيارة تخصان سيارة أخرى، وأن السيارة مسروقة من قائدها بالقوة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة الروضة.

وقد تم التحفظ على الشخصين والمضبوطات وسلما لمركز الشرطة لاستكمال إجراءات القضية، وفرز ما يخص الأسلحة والمخدرات من الجهات ذات العلاقة.