•• يتأهب الكثيرون منا للسفر إلى الخارج هذه الأيام لقضاء فترة الإجازة.

•• ولست أدري.. إن كان من حسن أو سوء الحظ.. أن كثيرا منا لم يعد يفكر في السفر إلى دول عربية شقيقة كانت بالنسبة لمعظم (المصطافين) وجهة محببة ومقدمة على دول أخرى سواها..

•• والسبب -كما يعرف الجميع - هو الحالة الأمنية وغياب الانضباط وزيادة المخاوف لدى الجميع.. وهم معذورون في ذلك.. ولا سيما في ظل المعلومات اليومية المخيفة عن تفاقم أوضاعها.. وبلوغها درجة غير مطمئنة بالمرة..

•• ونحن لا نملك إزاء هذا الحال إلا الدعاء للأشقاء بأن يحمي الله أوطانهم من الفوضى ويعيد إليها الأمان الذي افتقدته.

•• والمسألة التي أريد التوقف عندها هي.. أن ارتفاع تكلفة السفر إلى أوروبا وأمريكا.. قد ساهم في ترجيح كفة السفر إلى بعض الدول الآسيوية كثيرا.. وإن كنت أشعر بالقلق وعدم الشعور بالطمأنينة أيضا.. غير أن هذا القرار يعود إلى كل سائح يختار وجهته.. وعليه وحده أن يتحمل مسؤولية اختياراته تلك.

•• والسؤال الآن هو:

•• متى يصبح السفر بالنسبة لنا ضرورة واحتياجا وليس عادة؟

•• الجواب على هذا السؤال ليس موجودا لدى الهيئة العامة للسياحة وإنما لدى المواطن أيضا..؟

•• لكن ما أعرفه أنا شخصيا هو..



•• أننا نحتاج إلى الكثير من التغيير الجذري في هذا المجال.. بدءا بالتغيير للكثير من طبائعنا وسلوكياتنا وانعكاساتها على السائح القادم إلينا.. فما بالنا تجاه بعضنا البعض.. وانتهاء بتوفير بيئة سياحية وأسعار معقولة ومقبولة.. والله المستعان.

نقلاً عن "صحيفة عكاظ".