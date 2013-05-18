مجتمـع «شكاي بكاي» !

يقول نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر في تصريح نسبته له جريدة «الشرق» إن المجتمع السعودي مجتمع «شكاي بكاي» ، وأن منه من أشغل الهيئة بالبلاغات التي لا فائدة لها !.



طبعا «ما له حق» المجتمع السعودي يشغل الهيئة بالبلاغات التي لا فائدة لها عن مهمتها في مطاردة اللصوص واصطياد الفاسدين، والذين أشغلوا الهيئة عليهم أن يخجلوا من أنفسهم فكم من لص أو فاسد افلت الآن لجريمته لأن الهيئة انشغلت عنه بـ «الشكايين البكايين» !.



هل يعلم هؤلاء «الشكايين البكايين» أنني الآن عاجز عن سؤال الهيئة عن إنجازاتها في قمع الفساد أو عن رصيدها من اللصوص والفاسدين الذين اصطادتهم و جلبتهم للعدالة لأنهم أشغلوها ببلاغاتهم التي لا فائدة لها ؟!.



تريدون الصراحة أيها «الشكايين البكايين» ، أنتم أحد أسباب الفساد، فعندما تشغلون الهيئة عن مسؤولياتها العظيمة ببلاغاتكم التي لا فائدة لها وتزعجونها بالشكاوى والبكاء، فإن اللصوص والفاسدين يجدون الفرصة للإفلات من براثن الهيئة والاستمرار في ممارسة أعمالهم الفاسدة التي تنخر في مجتمعنا «الشكاي البكاي» !.



لذلك أطلب منكم التوقف فورا عن إشغال الهيئة وتركها تتفرغ لعملها في ملاحقة اللصوص والفاسدين، فهي «أبخص» بالتعرف على مواطن الفساد واصطياد الفاسدين، ألا تثمنون إنجازاتها في التفتيش على الفساد في البلديات الفرعية والإدارات القروية ؟!. ألا تقدرون أحلامها لقفز الأسوار العالية و اختراق الجدران السميكة ؟!.



بل إنني أطالب الهيئة بالتشهير بكل «شكاي بكاي» ، فعلى الأقل سنمنح «نزاهة» فرصة التشهير بأحد !.

*نقلا عن "عكاظ" السعودية