الانتهاء من حصر متضرري الأمطار خلال 15 يوماً بالمملكة

تبقى أسبوعان أمام وزارتي الداخلية والمالية لإكمال حصر المواطنين المتضررين من الأمطار والسيول، لتصرف لهم التعويضات، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه بحصر كافة الخسائر التي تسببت بها الأمطار للمواطنين، مع إمكانية استعانة وزارتي الداخلية والمالية بلجان من المحافظات لمشاركتهم في إنهاء عملية الحصر في المدة المحددة بشهر. بحسب ما أوردت "صحيفة عكاظ".

ونفذت وزارة المالية الأمر الملكي بصرف راتب شهر لجميع منسوبي قطاع الدفاع المدني من عسكريين ومدنيين في كافة مناطق المملكة وذلك بإيداعه في حساباتهم البنكية، وذلك تقديراً لجهودهم وما نفذوه من أعمال خلال موجة الأمطار والسيول التي شهدتها مختلف مناطق المملكة مؤخراً.