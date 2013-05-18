4 ملايين تأشيرة عمرة لأشخاص من 70 دولة

أعلنت وزارة الحج اقتراب عدد التأشيرات التي أصدرتها من الـ 4 ملايين تأشيرة منذ انطلاق موسم العمرة لهذا العام وحتى الآن، ووصول أعداد المعتمرين الداخلين للمملكة إلى 3,145,506 معتمر، ينتمون لأكثر من 70 دولة حول العالم، مسخرة كل طاقاتها للتعامل مع أفواج ضيوف الرحمن بكل سلاسة ويسر، تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ دخولهم أرض المملكة مروراً بأدائهم المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.

وبحسب صحيفة الجزيرة، كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحج علي بن محمد الغامدي أن الوزارة وبتوجيهات معالي الوزير الدكتور بندر بن محمد حجار تواصل برامجها التدريبية للموظفين بهدف الرقي بسير العمل استعداداً لتحقيق المعدلات القياسية في أنشطة الوزارة بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

ولفت إلى أن قطاع العلاقات العامة نال الحظ الأوفر من هذه البرامج التدريبية، وخاصة في مجال فن المراسم والبروتوكولات لكبار الشخصيات بالتعاون مع كليات خدمة المجتمع والتعليم في جامعة الملك عبدالعزيز وأم القرى بهدف تنمية معارف ومهارات المتدرب في تخصص العلاقات العامة وإكسابه مهارات التنظيم والقدرة على تخطيط الحملات الإعلامية وبناء علاقات عامة متميزة.