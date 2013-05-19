الصور الأولى لمحطة مترو مركز الملك عبد الله المالي

تم مؤخراً الكشف، ولأول مرة، عن صور تخص مشروع محطة المترو في مركز الملك عبدالله المالي، والتي من المفترض أن يكتمل إنشاؤها بحلول عام 2017.

وتبرز محطة مركز الملك عبدالله المالي كنقطة تقاطع رئيسية بين ثلاثة خطوط للمترو، من بين الخطوط الستة الرئيسية التي يتكون منها مشروع مترو الرياض، حيث يتقاطع في هذه المحطة الخط (1) والخط (6) والخط (4) الذي ينتهي في مطار الملك خالد، إضافةً إلى وجود جسر يربط المحطة بقطار المونوريل الخاص بالمركز المالي.

ووفقاً لتقارير صحافية، تبلغ مساحة المحطة نحو 20 ألف متر مربع، وستضم ستة أرصفة مترو، وأربعة طوابق، وموقف سيارات من مستويين.

يذكر أن مركز الملك عبدالله المالي ينظر له على أنه سيكون أكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط، وسيقام شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر، وبتكلفة مالية قد تصل إلى 5.5 مليار ريال.

وسيضم مركز تداول عالمياً وموقع هيئة السوق المالية، وسوقاً للسلع والخدمات، إضافة إلى خدمات ومرافق أخرى، ومجمعاً سكنياً للعاملين، ومساحة كبيرة مخصصة لأعمال التدريب والتطوير.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد نشرت تصاميم مشروع النقل العام في مدينة الرياض. وسيتضمن مسار مشروع القطار الكهربائي في العاصمة ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، ويرتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي.

