إغلاق 380 مطعما في الرياض لمخالفتها شروط السلامة العامة

أنهت أمانة منطقة الرياض حملتها الرقابية على المطاعم التي استمرت أربعة أيام بإغلاق 380 مطعماً وكافتيريا للوجبات السريعة في مختلف أحياء العاصمة، بسبب تجاوزات تتعلق بالنظافة والسلامة العامة.

وكان أبرز المخالفات التي سجلها مراقبو الأمانة تدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، كما المستوى المتردي للمعدات المستخدمة في عملية الطهي في هذه المنشآت.

وأسفر اليوم الأخير للحملة عن إغلاق 133 مطعماً، فيما كانت حصيلة اليوم الأول 52 مطعماً، والثاني 96، والثالث 99 مطعماً. كما أسفرت الحملة عن إيقاف بائعين جائلين غير سعوديين مخالفين لأنظمة البيع، ومصادرة بضائعهم واحتجاز بعض السيارات، وإصدار مخالفات مالية على أصحابها.

وكانت أمانة منطقة الرياض خصصت رقم هاتف مركز طوارئ الخاص بسكان العاصمة (940) للإبلاغ عن أية مخالفة، ومنها تلك المتعلقة بالصحة العامة.