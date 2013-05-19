تدريب 10 مهندسات سعوديات على إنتاج الشاحنات

كشف رئيس الشركة الوطنية لصناعة السيارات ‏المحدودة خالد الجفالي، عن تدريب 10 مهندسات سعوديات على إنتاج وتجميع الشاحنات، مشيرا إلى وجود عدد آخر من الفنيات يعملن حاليا في مجال التجميع الخفيف.

ولفت الجفالي، في تصريح لـ "صحيفة الوطن"، إلى أن الإدارة ستفتتح قسما نسائيا للمبيعات لاستقبال السيدات الراغبات بالشراء. جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، للمصنع، حيث قاد شاحنة جمعتها أيادٍ سعودية عقب خروجها مباشرة من خط ‏التجميع.

وتجول الوزير برفقة رئيس الشركة، والمدير العام، ‏أقسام العمل المختلفة للمصنع الواقع بطريق المدينة شمال جدة، وزار قسم السيدات وأثنى على جهود الشركة في مجال سعودة الوظائف للجنسين، وحثها على المزيد في ‏هذا المجال.

وأوضح الجفالي أن لدى المصنع برنامجا لدمج السعوديات في عمليات الإنتاج، حسب نظام وقوانين الدولة. وأشار إلى أنه سيتم قريبا افتتاح ‏إدارتين للسيدات في القسم المحلي لمصنع الشركة في جدة، وتجري الشركة حاليا ‏عمليات التوظيف للسعوديات، ولدى المصنع أيضا برنامج لاستقطاب موظفين من ذوي ‏الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العمل.‏

ويعد مصنع السيارات من أقدم مصانع تجميع الشاحنات في المملكة، ويعمل بنجاح منذ 1977، على هيئة مشروع مشترك بين شركة مرسيدس - بنز (مستثمر أجنبي) ‏وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، حيث يقوم المصنع بتجميع 5 آلاف شاحنة سنويا، ‏كما يوفر عدد 247 فرصة عمل، يمثل السعوديون نسبة كبيرة من إجمالي الموظفين، ‏وتولي الشركة اهتماما خاصا بتوطين الوظائف انطلاقا من توجيهات حكومة خادم ‏الحرمين الشريفين، مما مكن الشركة أن تأخذ مكانتها ضمن فئة "البلاتين" في نظام ‏‏"نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف بهذا الخصوص.‏

وساهم المصنع في إنشاء مركز الجفالي للتدريب في 1977، الذي يقوم ‏باستقطاب وتدريب السعوديين الباحثين عن عمل ومن ثم يقوم بتوظيفهم في مصانع ‏الجفالي، حيث تم تدريب وتوظيف أكثر من 4500 موظف وفني سعودي خلال الفترة ‏الماضية، وشارك موقع الشركة والمصنع في تفضيل الكثير من المواطنين للالتحاق ‏بمراكز التدريب الخاصة بالشركة.‏

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة ‏‏8500 شاحنة في العام الواحد. وتتراوح حمولة الشاحنات التي يتم تجميعها بالمصنع ‏في الوقت الحالي بين 20 و44 طنا.