علاوة وزيادة وأمر إركاب!

للمبتعثين هذه الأيام سؤالان لا يجدون من يجيب عليهما : لماذا لم ينفذ بعد قرار مجلس الوزراء بمنح زوجة المبتعث علاوة تعادل مكافأته الشهرية؟!، ولماذا لم ينفذ بعد قرار اللجنة الوزارية الرباعية بزيادة مخصصات تعليم وحضانة أبناء المبتعثين بنسبة 60%؟!



فما دامت القرارات قد صدرت، فلماذا يتأخر تنفيذها؟!، وأين يحصل التعثر؟!، ومن الذي يتسبب به؟!، فالمبتعثون يشعرون بأن الجالسين خلف مكاتبهم لا يدركون معاناتهم وأسرهم مع مصاريفهم المعيشية وارتفاع تكاليف تعليم وحضانة أطفالهم!



وإذا كانت مثل هذه القرارات التي تبهج الطلاب عند إعلانها ستبقى حبيسة الأدراج لبعض الوقت، إما لأسباب إجرائية مقنعة، أو بيروقراطية غير مقنعة، فحبذا لو يتم التكتم عليها حتى تكون جاهزة تماما للتنفيذ، على الأقل حتى نوفر على مبتعثينا حسرة الانتظار الذي لا زمن يحده!



أما القرار الذين لم أفهمه ولا أجد له أي مبرر، فهو حصر أوامر إركاب المبتعثين بالخطوط السعودية بعد أن كان مفتوحا على أي شركة طيران، فلا توقيته على أعتاب الإجازة الصيفية بالمناسب مما أربك خطط سفر الكثير من المبتعثين وأسرهم، ولا الخطوط السعودية بعدد رحلاتها قادرة على استيعابهم، خصوصا مع ضغط موسم السفر الصيفي!



اللافت أن القرار الإيجابي يتأخر تنفيذه.. بينما القرار السلبي ينفذ فورا!.

نقلا لـ صحيفة "عكاظ"