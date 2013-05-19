"مكافحة المخدرات" تقبض على شاحنة هربت 6 ملايين قرص مخدر

قبضت "مكافحة المخدرات" على شاحنة بمدينة الرياض وضبطت بحوزتها 6 ملايين و2400 قرص مخدر, يأتي ذلك في طور متابعات سابقة لأحد الفرق التابعة لمكافحة المخدرات.

وكشف الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدم سلمان النشوان أنه في إطار مهام المديرية بمتابعة مخططات تهريب المخدرات إلى السعودية، وبناءً على ما توافر من معلوماتٍ عن تهريب كميةٍ كبيرةٍ من المخدرات إلى المملكة باستغلال الشاحنات العابرة لأراضي المملكة "ترانزيت"، فقد تمّ تكليف فرقةٍ أمنيةٍ خاصّة من رجال مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، بمهمة التحرّي عن الشاحنة المستخدمة في جريمة التهريب ومتابعتها وتحديد المتورّطين فيها.

كمية من حبوب كبتاجون تم ضبطها في السعودية ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

وأضاف "تمكنت الفرقة، بعون الله وتوفيقه، من تحديد موقع الشاحنة بمدينة الرياض ومراقبتها ومداهمتها، بعد رصد وجود عددٍ من المتورّطين في جريمة التهريب، والقبض على (6) أشخاص، (2) سعوديين و(3) سوريين وشخص أردني الجنسية، وضُبط بحوزتهم ستة ملايين و2400 قرص إمفيتامين مخدّر تم إخفاؤها بخلطها مع حبوب الذرة والحُمص في (24) شوالاً".

وباشرت الجهات المختصّة في استكمال الإجراءات النظامية بالتحقيق مع المتورّطين في تهريب واستقبال المواد المخدرة وأحالتهم للجهات العدلية.