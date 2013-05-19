نجاة 358 طالبة من حريق محدود بمدرسة في حي السامر

نجت 358 طالبة وولية أمر ومعلمة من حريق نشب أمس بغرفة التدبير المنزلي في المدرسة الـ121 الابتدائية للبنات في حي السامر يوم أمس، وكانت هيئة التدريس بالمدرسة قد نجحت في إخلاء الطالبات وأولياء الأمور-الأمهات-.وفق ما أكدت صحيفة "المدينة".

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي إن بلاغًا ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني هرعت على إثره لموقع الحادث ثلاث فرق إطفاء وأربع فرق إنقاذ وإسعافان وسلالم تدعمها المعدات المساندة، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية، وعند وصول الفرق كانت سحب الدخان تغطي أرجاء المدرسة، وبخاصة من الداخل، مما جعل فرق الإنقاذ تعمل على تمشيط جميع الأدوار بحثا عن محتجزين في وقت عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اقتصر على غرفة التدبير المنزلي كما استخدمت مواتير شفط الدخان في سحب الدخان المتصاعد بكثافة نتيجة الحريق من الممرات إلى خارج بناء المدرسة.

وقد نتجت عن الحادث إصابتان باختناق أسعفتا بالموقع عن طريق الهلال الأحمر ولم يستدع نقلها للمستشفى وجميعهم في العقد الرابع وبصحة جيدة.

هذا وباشر ضابط التحقيق الرائد مخلد المقاطي عمله لمعرفة أسباب نشوب الحريق كما سلم الموقع لمندوب التعليم، وأشار إلى أن المدرسة تتكون من ثلاثة أدوار، حيث كانت عمليات الاخلاء بها من قبل هيئة التدريس وهي ناجحة بكل المقاييس عطفا على حجم الحادث وكثافة الدخان داخل المدرسة.

باشر الحادث مدير الدفاع المدني بجدة العميد تركي علوان ومساعد مدير الدفاع المدني لشؤون العمليات العميد مبارك عسيري.