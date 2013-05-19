وزارة التعليم تعتمد أسماء 158 موفداً للتدريس في الخارج

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الموفدين للتدريس بالأكاديميات والمدارس السعودية في بعض الدول الصديقة والشقيقة، خلال العام الدراسي الجديد، وتشمل 158 معلماً في مختلف التخصصات. بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض".

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، الذي قدم شكره لجميع العاملين بلجان الإيفاد في الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج؛ على عملهم الدؤوب في سبيل إنجاح المهام الموكلة لهم، ولما بذلوه من جهدٍ وحرصاً لانتقاء الكفاءات التعليمية المتميزة.

وقال: "إن سفارات المملكة في الخارج، هي من ستتولى توجيه المعلمين الموفدين إلى جهات عملهم، وإشعار إداراتهم التعليمية في المناطق والمحافظات بتاريخ مباشرتهم في دولة الإيفاد، مؤكداً أن تلك السفارات ستزود وزارة التربية والتعليم بتقارير عن كل الموفدين طوال مدة إيفادهم".

وأضاف: "إن وزارة التربية والتعليم، ستنهي إيفاد أي معلم موفد يغادر إلى المملكة من دون إذنٍ من سفارة المملكة في بلد المقر، وتنسيقٍ مسبق مع الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج قبل المغادرة".

ولفت "البراك" إلى أن من شملهم القرار يمثلون الدفعة الثانية والأخيرة من المعلمين الموفدين للعمل في الأكاديميات، والمدارس السعودية في الخارج، بالإضافة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة للعام الدراسي القادم.

وشدد على عدم قبول الاعتذار من أي من الموفدين، ممن باشر عمله في دولة الإيفاد، إلا بعد نهاية العام الدراسي، وطالب الموفدين بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الدول التي تم ترشيحهم للعمل فيها، والحرص على إظهار الصورة الحسنة، والسمعة الطيبة التي تتميز بها بلادهم ومجتمعهم الأصيل.

ومن جانبه، أكد المدير العام للمدارس السعودية في الخارج، الدكتور عيسى بن فهد الرميح، على أن وزارة التربية والتعليم، تنظر لجميع المعلمين الموفدين على أنهم خير سفراء لوطنهم، وتقع على عاتقهم مسؤولية أداء رسالتهم بإتقان.