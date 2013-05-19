"التربية" تمكّن ولي الأمر من متابعة أبنائه إلكترونياً

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن وزارة التربية والتعليم ستُمكن أولياء أمور الطلاب من متابعة أبنائهم في مدارس التعليم العام وذلك عن بُعد من خلال حزمة خدمات إلكترونية سيتم إطلاقها.

وأضاف الدخيني: "حالياً نتائج العام الدراسي يمكن الاستعلام عنها من خلال برنامج "نور"، وهو أمر سيتاح أيضاً بعد الاختبارات النهائية التي ستنطلق السبت القادم".

وأشار إلى أن نظام "نور" بعد تطويره مؤخراً سيتيح متابعة التحصيل الدراسي والتربوي والتعرُّف إلى الجدول الدراسي ومتابعة الواجبات المدرسية وتلقي ملاحظات المدرسة وتوجيهاتها، إضافة إلى خدمات تتعلق بطلبات النقل بين المدارس والاشتراك في النقل المدرسي من خلال الحافلات المدرسية وتقارير الحضور والغياب والتواصل المباشر مع المدرسة والمعلمين.

بالإضافة إلى أن النظام أيضاً في خدماته الجديدة سيمكّن المستخدمين من طباعة كشف الدرجات مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة، كما أن وليّ أمر الطالب بعد حصوله على معرّفه الخاص من المدرسة سيطلع على الوضع الشامل لابنه وسيره دراسياً، من خلال شاشة واحدة يمكنه الدخول على كافة أبنائه وإن تعددت المدارس التي يدرسون بها".

يُذكر أن نظام "نور" التعليمي تمكّن مؤخراً وللمرة الثانية على التوالي من الحصول على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013م، وذلك عن مشروع "الربط الشبكي للمدارس"، ضمن فئة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.

وكان المستشار والمشرف العام على المركز الوطني للمعلومات التربوية الدكتور جار الله بن صالح الغامدي قد تسلّم الجائرة التي حصل عليها البرنامج في فئة تطبيقات التعليم للإدارة التربوية في الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز والمقام بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف والذي تزامن مع عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 13 من مايو/أيار الجاري.