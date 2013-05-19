400 سعودية يلتحقن بدورات لكشف عنف الأطفال

التحق 400 سيدة من منسوبات وزارة التربية والتعليم بورشة عمل حول "أساليب اكتشاف حالات العنف ضد الأطفال وسبل معالجتها"، تنظمها هيئة حقوق الإنسان في فندق "هوليدي إن" في مدينة الرياض، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت سهام المعمر، مديرة الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان، أن محاور الورشة تشمل "العنف ضد الأطفال وسبل اكتشافه ومعالجته"، تقدمها نجلاء الجمعان، مديرة إدارة الرصد والمتابعة والتحقيق، وتوضح فيها مفهوم العنف وتاريخه عبر العصور السابقة وأنواعه وآثاره.

كما تشمل "دليل التعامل مع المشكلات المدرسية من الناحية الاجتماعية لجميع المراحل التعليمية"، تقدمها أمل السديري الباحثة الاجتماعية، وتبين الفرق بين العنف المدرسي والأسري ومرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها، وتعرض عن مشكلات الغياب المدرسي والسلوك العدواني لدى الطلبة والانحرافات الجنسية وعدم احترام الطالب للمعلم.

وبينت أن عبير الشبل، المستشارة القانونية تتطرق في ورقتها خلال الورش للإجراءات القانونية والتعامل مع حالات العنف، مشيرة إلى أنها تتحدث عن أهمية القيام بالإجراءات العامة بالنسبة للمدارس وكيفية البلاغ عن الجريمة والجهة المختصة بتلقي البلاغ.

وبينت المعمر أن الورشة تأتي ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي ينفذ عدداً من البرامج المتخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها، مبينة أن قضايا الأطفال تعد ضمن أول اهتمامات الهيئة، وأن الهيئة تتابع معالجة عدد من حالات العنف ضد الأطفال لحماية حقوقهم والتصدي لما يتعرضون له من عنف بالتعاون مع الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن الورشة ستطبق في بقية مناطق المملكة إن شاء الله.