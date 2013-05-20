ترحيب سعودي بقرار الأمم المتحدة إدانة العنف في سوريا

رحب مجلس الوزراء السعودي بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، وما تضمنه القرار من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب السوري.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيانه لـ"واس" أن المجلس اطلع على تقرير عن المشاورات والمباحثات والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم الاطلاع على تقرير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي بشأنها.

وبين خوجة أن المجلس أعرب عن تقدير السعودية للصين ورغبتها في تعزيز الاتصالات والتعاون مع المملكة للحفاظ معا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وما أبداه الرئيس الصيني من اهتمام والتزام بتعزيز محادثات السلام والحث على إيجاد حلول سياسية في العديد من القضايا.

كما نوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية المملكة والأردن وقطر وتركيا والإمارات بمشاركة وزير خارجية مصر لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية.

وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي مقدراً موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام.

كما أثنى المجلس على تحقيق طلاب المملكة الذين يمثلون وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" جوائز في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

وبارك المجلس فوز وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية على التوالي بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013 عن مشروع "الربط الشبكي للمدارس"، ضمن فئة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.

يذكر أن المجلس عقد برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.