صحة جدة: لا إصابات بـ "كورونا" في المساعدية

نفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من شائعة انتشار فيروس كورونا في مستشفى المساعدية للأطفال والولادة بجدة، وفق ما أوردت صحيفة "المدينة".

وجزم عبدالرحمن الصحفي المتحدث الرسمي بصحة جدة، بعدم صحة كل ما ذكر عن حالات وفاة أو إصابات، مطمئنا الجميع بأنه لم تحدث أي إصابة أو انتشار للمرض، وأن كل ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، واصفًا إياه بأنه شائعات مختلقة.

وأضاف "نرجو من الجميع عدم تداول الشائعات لما فيها من نشر للبلبة والفزع، وكذلك التشكيك في ما تقدمه الدولة من خدمات طبية جليلة للمواطنين"، وأشار إلى أن إدارته اتخذت الإجراءات الوقائية المعتادة في مثل هذه الحالات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية ذكرت أن سيدة توفيت مساء أمس الأول بمستشفى المساعدية، بالإضافة إلى أن أحد الأطباء في المستشفى يرقد على السرير الأبيض في غرف العناية المركزة بالمستشفى لإصابته بالفيروس.

كما ذكرت تلك المواقع، أن أسباب انتشار المرض هو التكييف المركزي ومعالجة المرضى بالطوابق المتعددة، وما يشهده من كثرة المراجعين ومحدودية الإمكانات والآليات الطبية في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق، أن عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس منذ شهر سبتمبر 2012 بلغ أكثر من 30 حالة، تُوفيّ منها 15، وغالبية الحالات كانت في المنطقة الشرقية.