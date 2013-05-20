محتالون يتصيدون السعوديين للتغرير بهم بعروض الزواج

حذر الدكتور توفيق السويلم، رئيس مجلس إدارة جمعية "أواصر"، المواطنين من مغبة الوقوع في فخ المحتالين في دول جنوب شرق آسيا الذين يتصيدون السعوديين في المطارات والشوارع للاحتيال عليهم وابتزازهم للتغرير بهم بعروض الزواج، والتي تحدث بكثرة في موسم الصيف.

وأكد السويلم في بيان صحافي، حسب ما أكدت صحيفة "الرياض" أن الكثير من الزيجات التي تتم في خارج المملكة دائما ما تكون غير ناجحة، موضحاً أن جمعية "أواصر" حصرت أكثر من 1000 عائلة منقطعة في الخارج، والأبناء باتوا دون أوراق ثبوتية ولا تربية أخلاقية جيدة وفي وضع معاشي صعب.

وشدد على دور سفارات المملكة في الخارج في رعاية هذه الأسر وتسجيلها في قسم الرعاية للسفارة، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على إيجاد "حلول عملية وبناءة" لأوضاع الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج، ومد يد العون لها ومساعدتها للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار توعية المجتمع للحد من تنامي عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج وفق منهجية علمية وأساليب اتصال فعالة.

يذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" ترعى نحو 944 أسرة في الخارج، ويبلغ عدد أفرادها أكثر من 3000 فرد موزعين في 26 دولة.

وتقدم لهم الرعاية والدعم بمختلف أنواعه، وأوضحت الجمعية في تقرير لها صدر مؤخراً أنه بلغ مجموع الإعانات الشهرية التي قدمتها خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون ريال.



هذا.. وتعد دول شرق آسيا في صدارة الوجهات السياحية التي يقصدوها الكثير من السعوديين، خاصة في الوقت الراهن، بعد حدوث ما بات يعرف بثورات الربيع العربي، في بعض البلدان كمصر وتونس وليبيا.