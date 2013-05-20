يا جوازات.. هل لي باسم ثابت؟!

المفترض أنه بعد ربط الجوازات بالمركز الوطني للمعلومات من خلال قواعد المعلومات، أن تقل نسبة الخطأ البشري والاجتهاد الفردي في تفريغ المعلومات الوطنية الشخصية عند تجديد جواز السفر للسعوديين، تحديدا الاسم باللغة الإنجليزية كونه مخزناً كباقي البيانات الأخرى، وبالتالي لا يحتاج الأمر لأكثر من عملية استرجاع وتفريغ أو لصق وتدقيق.

لكن الحاصل هو أنه عند تجديد المواطن وثيقة السفر يفاجأ بمنحه اسما بحروف لاتينية مختلفا عما كان موجوداً في جواز سفره السابق، بل إن المواطن يجد أن اسم العائلة قد تم تهجئته لكل فرد من أفراد عائلته الواحدة بطرق مختلفة، وهذا بلا شك ربما يضع المواطن في دائرة الحرج الأمني بسبب التباين الواضح في الاسم بالحروف اللاتينية بين الجواز الجديد وما كان موجوداً في الجواز القديم، كما هو الحال عند السفر لدولة سبق دخولها بجواز سفر قديم وباسم ذي حروف لاتينية مختلفة، أو عندما يكون جواز السفر القديم يحتوي على تأشيرات سارية المفعول لزيارة بعض الدول وأصدرت وفقا لاسم المواطن بالحروف اللاتينية في الجواز القديم، فضلاً عما يسببه هذا الاختلاف في الاسم بالحروف اللاتينية من علامات استفهام عند حيازة المواطن أدوات مالية أو مستندات أو وثائق أصدرت وفقا للاسم القديم.. فهل تتحرى الجوازات الدقة في ذلك وتصحح الوضع؟!

*نقلاً عن "الشرق"