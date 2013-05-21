الشقيري يخرج من "عزلته" بعد شطب "تويتر" حسابه

تفاجأ مئات الآلاف من متابعي الإعلامي السعودي أحمد الشقيري بحذف حسابه من موقع "تويتر" فجأة، ودون إبداء الأسباب.

واضطر الشقيري للكتابة عبر موقعه على "فيسبوك"، داعياً متابعيه إلى الوقوف معه. وقال عبر صفحته في الفيسبوك: "تم إيقاف حسابي في تويتر وغير معروف السبب.. وجارٍ البحث مع الشركة عن سبب الإيقاف، شكراً لكل مَن سأل".

وأضاف: "تطور الأمر مع تويتر إلى حذفهم كل الثلاثة ملايين متابع لحسابي، دون أيِّ توضيح أو ردٍّ من طرفهم.. شيء غريب".

لكن الشقيري ذاته عاد اليوم ليزف بشرى لمتابعيه، مؤكداً أن إدارة تويتر أعادت إليه حسابه. وكتب عبر صفحته: "بسم الله.. يا أهلاً وسهلاً، أعاد "تويتر" تفعيل الحساب.. شكراً لكل مَنْ دعم وسأل".

يُذكر أن أحمد الشقيري إعلامي سعودي ومقدم برنامج "خواطر"، وقد حقق شهرة واسعة في العالم الإسلامي بسبب أسلوبه في الطرح وقربه من الجيل الشبابي، وظل يؤكد عبر مواقعه: "لست عالماً ولا مفتياً ولا فقيهاً وإنما طالب علم".

ورغم علاقته بالجمهور عبر مواقع التواصل إلا أنه ظل بعيداً عن موقع "كيك keek" وتساءل الشقيري إن كان هذا الموقع ظاهرة سرعان ما ستزول، أو سيكون منافساً قوياً لموقع "يوتيوب".

ويبدو أن الشقيري كان في طريقه إلى "خلوة" مع نفسه، عندما أعلن عن نيته في دخوله عزلة عن كافة الشبكات الاجتماعية لفترة غير محددة في محاولة لمعالجة بعض آفات النفس التي لا يعالجها إلا الخلوة والتفكّر، بحسب ما أكد إلا أن شطب تويتر لحسابه أخرجه من عزلته.